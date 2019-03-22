‘FETÖ’ soruşturması: 37 kentte operasyon, 114 gözaltı kararı

İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 114 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

DHA’nın haberine göre polis, şüphelileri gözaltına almak için 37 kentte 137 adreste eş zamanlı operasyon yaptı.

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Gözaltı kararı verilenlerin haricinde 12 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması gerekçesiyle savcılıkça doğrudan yakalama kararı talep edildi.

Şüphelilerden 108’inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, sekizinin ihraç hakim-savcı adayı olduğu, birinin ihraç icra müdürü, birinin de aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, ‘FETÖ’nün İstanbul ve Ankara’da ‘Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri’ oluşturduğu belirlendi.