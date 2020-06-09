‘FETÖ’ soruşturmaları: Muvazzaf askerler dahil 178 kişi gözaltında

İstanbul ve İzmir merkezli iki soruşturmada, arada muvazzaf askerlerin de bulunduğu 178 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

İzmir başsavcılığının soruşturması kapsamında, 22 kentte bugün 191 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 145 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında üsteğmen ve teğmen de bulunuyor.

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İstanbul merkezli ‘FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması’ soruşturmasında da yedi kentte operasyon düzenlenerek 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında binbaşı, üsteğmen ve teğmen de bulunuyor.