‘FETÖ’ soruşturmaları: 49 kişiye gözaltı kararı

Farklı kentlerde başlatılan soruşturmalar kapsamında onlarca ‘FETÖ’ şüphelisi için gözaltı kararı çıkarıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında örgütün ByLock kullanan ve ‘mahrem yapılanması’nda olduğu belirtilen kişilere operasyon yapıldı. Sekizi halen kamu personeli olan 24 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara başsavcılığın soruşturmasında 2009’daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden temin etmekle suçlanan sekiz kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

Yine aynı savcılığın ‘FETÖ’nün bakanlıklar teşkilatlanması’ soruşturmasında ByLock kullandığı ve BankAsya’da hesabı bulunan 17 kişiye gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden üçünün görevde olduğu öğrenildi.