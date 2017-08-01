‘FETÖ’ sızmasıyla özdeşleşen 94 devre subaylar kurmaylık sınavına giremeyecek

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) Gülen Cemaati’nden en çok sızma olduğu tespit edilen 1994 yılı devresi subaylar kurmaylık sınavına giremeyecek.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, bu yıl kurmaylık sınavına girme hakkı sadece 95 devreli albaylara verildi.

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TSK’ya en fazla organize ‘FETÖ’ girişlerinin 94 yılında yapıldığı gerekçesiyle kurum içinde hala kalmaya devam eden 94’lü albayların kurmay sınavına girmesine ise izin verilmedi. Sınava girme hizmet aralığının üst sınırı 24 yıl değil 23 yıl olarak belirlendi böylece 94’lülerin kurmaylık yolu kapatıldı.

Sorular çalınmıştı

Askeri liselere giriş sınavlarının sorularının 1986 yılında çalındığı ve TSK’ya en çok sızmanın da bu tarihte olduğu 1990’lı yıllardan beri bilinmekteydi. Bu sınavla kuruma girenler 1994 yılında mesleğe girmişlerdi.

Bunlardan bir kısmı darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildi ancak hala bir kısmı görevdeydi. Darbe girişiminde aktif olan subaylardan da yine büyük bir kısmı 94 devreliydi.

Bu devreye görevdeyken de kurmaylık sınavına girebilme için bir koşula yumuşatılma getirilmiş, sınava girmek için dokuz yıl kıta görevi yapmış olma zorunluluğu altı yıla indirilmişti.