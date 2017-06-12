‘FETÖ’ savcısından ‘imamına’: Abi napayım, nasıl mütalaa yazayım?

‘FETÖ’ nün yargı içinde etkili olduğu yıllarda savcıların ‘imam’lara hangi yönde karar alacaklarına kadar danıştığı öğrenildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede ‘FETÖ’nün yargı yapılanması hakkında önemli detaylar paylaşıldı.

İddianamede, yargı mensubu dahi olmayan sivil imamın, oybirliği gerektiren bir dinleme kararıyla ilgili olarak hâkimlere örgütün haberleşme programı ‘ByLock’ üzerinden talimat verdiği kaydedildi.

Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas’ta bulunan yargı mensuplarından sorumlu sivil imamlarından İrfan Ö.’nün 15 Aralık 2015’te o dönem Sivas hâkimi olan Ramazan Akyıldız’a verdiği talimat şöyleydi: “Böyle bir dönemde arkadaşlarımız böyle bir haksızlığa (dinleme kararlarına) imza atmasın. Muhalif kalınca zaten oybirliği olmadığından reddedilmiş sayılır. Ancak arkadaşlar böyle bir kararın sonuçlarına katlanamayacaklarsa o zaman ayrıca değerlendirelim.”

İddianamede, 27 Şubat 2016’da Sivas savcısı olan Vahdettin Toklucu’nun örgüt mensupları hakkında açılan bir davada tutukluluğa yapılacak itiraza ilişkin nasıl mütalaa vereceğini sivil imam İrfan Ö.’ye sorduğu mesaj da paylaşıldı.

Mesaj şöyle: “Abi, Sivas’ta yaklaşık iki ay önce esnafa yönelik yapılan soruşturmanın davası 2’inci Ağır Ceza’ya açıldı. Onlar da tensiben ‘Tutukluluk devam’ dediler. Bu karara itiraz edecekler ve benim çalıştığım 1. Ağır Ceza’ya gelecek. Ben savcı olarak mütalaa yazıyorum. Ne yapayım? Hukuki olarak ‘Tutukluluk devam mı tahliye yönünde mi’ mütalaa yazayım? Şunu da söyleyeyim. Benim mütalaamın sonuca etkisi yok. Mahkeme heyeti karar veriyor ve onu da ayarladılar. En son Hüseyin’in yetkisini değiştirmişlerdi. Dosya birkaç güne gelir. Cevap verilirse iyi olur.”