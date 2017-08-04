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‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet hazırlığı: 50 bin tane üretilecek

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Bir süredir gündemde olan ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulaması için çalışmalar başladı. Kıyafetlerin renginin badem kurusu olacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

AA’da yer alan habere göre konuyla ilgili çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileri ve ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri ile toplantı yaparak gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere iki tip örneği masaya yatırdı.

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Gömlek ve pantolonlu kıyafetin uygun olacağı görüşünün ise ağırlık kazandığı belirtildi.

50 bin kıyafet dikilmesi planlanıyor

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

Badem kurusu renginde üretilmesi planlanan kıyafetlere dönük karar alındığı takdirde 50 bin kıyafet, ‘FETÖ’ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

‘Hero’yla gündeme gelmişti

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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