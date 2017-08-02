‘FETÖ’ sanığının ifadesini yayınlayan iki gazeteci ‘gizliliği ihlal’den tutuklandı

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Gaziantep’te ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan bir işadamının ifadesini yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç gazeteciden ikisi tutuklandı.

DHA’nın haberine göre tutuklanan inşaat firması sahibi, savcılıktaki sorgusunda örgüte ilişkin itiraflarda bulundu.

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Dosyaya da mahkeme tarafından gizlilik kararı getirildi.

Geçen hafta sonu kentte yayın yapan bazı yerel gazeteler ve haber siteleri, tutuklanan işadamının gizlilik kararı bulunan dava dosyasındaki ifadesini yayınladı.

Bunun üzerine savcılık ‘gizliliği ihlal’ gerekçesiyle dört gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi.

Gazeteciler Metin Aybey, Murat Güreş ve Furkan Gökşen sabah saatlerinde, hakkında yakalama kararı verilen ve şehir dışında olduğu için evinde bulunamayan Kadir Akkurt ise akşam saatlerinde kente dönünce gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen üç gazeteci, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Güreş ve Gökşen’in tutuklanmasına karar veren mahkeme, Aybey’i ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Akkurt’un sorgusuysa sürüyor.