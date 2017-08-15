‘FETÖ’ sanığının ifadesini yayınladıkları için tutuklanan iki gazeteci serbest 

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Gaziantep’te ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan bir işadamının ifadesini yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanan iki gazeteci tahliye edildi.



Kentte yayın yapan bazı yerel gazeteler ve haber siteleri, tutuklanan işadamının gizlilik kararı bulunan dava dosyasındaki ifadesini yayınlamış, bunun üzerine savcılık ‘gizliliği ihlal’ gerekçesiyle dört gazeteci hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan dört gazeteciden Murat Güreş ve Furkan Gökşen aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Metin Aybey ve Kadir Akkurt serbest bırakılmıştı.

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DHA’nın haberine göre 2 Ağustos’ta tutuklanan iki gazetecinin avukatı Önder Alkurt’un bugün yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, Güreş ve Gökşen’in tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.