‘FETÖ’ sanığının eşinin ‘Cengaverler krokisi’ne soruşturma

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında mahkeme salonunun krokisini çizen sanık eşine soruşturma başlatıldı.

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili ikisi firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Reklam

Davanın dünkü duruşmasında Dalaman Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı’nın eşi Elif Didem Avcı’nın duruşma salonunun krokisini çizdiği anlaşıldı.

Avcı’nın çizdiği krokinin üzerinde ‘Cengaverler’ yazıldığı, krokide de mahkeme salonunun oturma düzeni ve sanıkların giriş çıkış yaptığı yerlerin işaretlendiği belirlendi. Avcı, güvenlik güçlerince fark edilerek yakalandı.

Soruşturma

Muğla başsavcılığı, Avcı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Muğla ilimizde Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Ağustos 2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı’nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların bulunduğu (Cengaverler) belgenin gereğinin taktir ve ifası için başsavcılığımıza gönderilmesine ilişkin olarak; Cenk Bahadır Avcı’nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddialarından Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.”