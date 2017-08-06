‘FETÖ’ sanığından ByLock savunması: Ben kurmadım, ölen babam kullanıyordu

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Erzurum’da ‘FETÖ/PDY’ üyesi olduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan öğretmen Mustafa P., ByLock’u kullananın aslında ölen babası olabileceğini söyledi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir dershanede Fen Bilgisi öğretmenliği yapan, Artvin’de de Cemaat yurdunda çalışan Mustafa P., örgüt üyesi olduğu iddiasıyla geçen 8 Haziran’da tutuklandı.

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Örgütün gizli haberleşme programı ByLock’un, telefonuna 19 Mayıs 2015’de indirildiği tespit edilen Mustafa P.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Mustafa P.’nin Bank Asya’ya para yatırdığına da yer verildi.

İddianamede Mustafa P.’nin karakolda vermiş olduğu ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği, ancak savcılıkta ‘FETÖ/PDY’ üyesi olmadığını belirterek vazgeçtiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden Mustafa P. “Fetullah Gülen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile hiç bir irtibatım yok. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS’de başarısız olunca ve maddi durumum iyi olmadığından Erzurum’un Aşkale ilçesindeki FEM dersanesinde bir yıl boyunca fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaptım. Dersane yöneticileri ile anlaşamadım, KPSS sınavına da hazırlandığım için buradan ayrıldım. O yıl girdiğim KPSS’yi kazanamayınca işsiz kaldım” diye savunma yaptı.

‘Ben değil babam’

ByLock’u kendisinin değil, Ocak ayında ölen babasının kullandığını ileri süren Mustafa P., şunları söyledi: “Babamın arkadaşı Davut’un referansı ile örgütün Artvin’deki yurdunda 7 ay daha görev yaptım. Buradan ayrıldım ve yine KPSS’ye çalıştım. Yine kazanamayınca kardeşlerimle birlikte çiftçilik yapmaya başladım. 2014 yılında açtırdığım Bank Asya’daki hesabımı aktif olarak kullanmıyordum. Hayatım boyunca bu hesabı bir kez kullandım. 3 günlüğüne memleketten gelen hayvancılık parası 5 bin TL’yi çalınmaması için buraya yatırdım. ByLock’u hiç kullanmadım, nasıl bir program olduğunu dahi bilmiyorum. 20 Ocak 2017’de ölen babam Memet P. tarafından bu programın indirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü babam, bana arkadaşı Davut ile bir program üzerinden mesajlaştığını ve konuştuğunu söylemişti. Bu program ByLock olabilir.”