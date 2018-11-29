‘FETÖ’ sanığı vali: Arınç ve Çelik beni arayıp yardımcı olmamı isterdi

‘FETÖ’ davasında yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Eski Tarım ve Orman Bakanı Faruk Çelik’in kendisini sıklıkla arayarak diğer sanıklara yardımcı olmasını istediklerini öne sürdü.

Ev hapsindeki Harput, aralarında işadamlarının da bulunduğu 11’i tutuklu 60 sanığın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada bugün savunma yaptı.

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DHA’nın haberine göre Harput, yargılanan birçok işadamının ‘FETÖ’yle ilgili tüm işlerde kendisini suçladığını ve itirafçı olarak serbest kaldıklarını ifade etti.

Harput, 30 Mart 2014’te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kendisini aradığını ve Konya’dan belediye başkanı göstermek istediklerini söylediğini aktardı.

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Eski vali, “Yıllarca devletime hizmet ettiğimden bu talebi kabul etmedim. Cemaat ile bir alakam olsa bana böyle bir teklif yapılır mıydı?” diye sordu.

Telefon iddiası

Harput, ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle darbe girişiminden hemen sonra kapatılan Orhangazi Üniversitesi’ne de sözü getirdi.

Eski vali, üniversitenin yapılışına ilişkin Arınç ve ile Çelik’in telefonla sık sık arayarak kendisinden sanıklardan bazılarına yardımcı olunmasını istediğini öne sürdü.

Vali, savunmasında şu ifadeleri kullandı: “42 yıllık meslek yaşamımda sizlerin karşına ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ olarak getirildim. Bu itham, bana verilecek en ağır ceza. Bunun düzeltileceğine inanıyorum. Hatasız kul olmaz. Benim de hatalarım olmuştur. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Suçsuz yere cezaevinde yattım. 70 yaşımı geçtim. FETÖ örgütünün elebaşlarının hepsi kaçtı. Gelsinler, burada hesap versinler. Yurt dışında olan sefa çekerken insanlar burada cefa çekiyor.”

Harput, adli kontrolünün ve ev hapsinin kaldırılmasını istedi.