‘FETÖ’ sanığı doçent: Duygusal ilişkimi eşimden gizlemek için ByLock kullandım

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk, kendisine açılan ‘FETÖ‘ davası kapsamında yaptığı savunmada, ‘ByLock’ uygulamasını sevgilisiyle ilişkisini saklamak için kullandığını söyledi. Savcı, iddiayı inandırıcı bulmadı.

Daha önce FETÖ suçlaması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve geçen ay İstanbul Üniversitesi tarafından üç ay süreyle açığa alınan Oğuztürk’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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İddianamede sanığın kullandığı telefon hattına ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ yüklediği tespiti yer aldı. Sanığın ‘ByLock’ uygulamasında Şerife Yiğit ve ‘FETÖ’ çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya’nın damadı Bora Erdem’in ekli olduğu kaydedildi.

İddianamede sanıkla ilgili ele geçen şu dijital delillere yer verildi:

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-Bilgisayarında Fetullah Gülen’in fotoğrafları.

-Örgütün yayın organları Zaman, Yarına Bakış, Meydan gazeteleri, Aktif haber ve Rota Haber görüntüleri.

-Cep telefonunda da ‘ByLock’ ve Kakao Talk uygulamasının kalıntıları.

-Hard diskte Gülen’e ait ve Gülen’i anlatan elektronik kitaplar.

–Sanığın cep telefonu ve tabletinin veri tabanında ‘Hocaefendi‘, ‘Herkul.org’ kelimeleri ile bağlantılı birçok örgütsel ses kaydı.

-Telefondaki WhatsApp mesaj kayıtlarında ‘vazifeye durma, darbe‘ içerikli kelimelerin geçtiği birçok mesaj kaydı.

‘Benimle ilgilendi, duygusal yakınlaşma oldu’

İddianamede yer verilen ifadesinde sanık Oğuztürk, ‘ByLock’ kullandığını kabul ederek, 2013’te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi olduğunu, bu süreçte tanıştığı üniversitenin genel sekreteri Bora Erdem’in kendisiyle sürekli ilgilendiğini ve zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu anlattı.

Oğuztürk, ilişkilnin gizli kalması için Erdem’in 2014’te ‘ByLock’ programını kendi telefonuna indirdiğini aktardı. Oğuztürk, Erdem’in Alaeddin Kaya’nın damadı olduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini iddia etti.

Eşi de FETÖ sanığı

Sanık, eşinin de (tutuklu Fırat Oğuztürk) ‘FETÖ’nün Türk Hava Yolları’ndaki (THY) yapılanmasında yer aldığını, örgütün üst düzey isimleriyle temas halinde olduğunu anlattı.

Eşinin irtibatlı olduğu bazı isimleri de tek tek veren Oğuztürk, kendisinin kullandığı telefondaki WhatsApp yazışmalarında yer alan ‘vazifeye durma, vazife yapma’ şeklindeki ifadelerin ‘Cemaat sohbetinden önce yapılan namaz kılma eylemi’ olduğunu savundu.

Savcı inanmadı

‘Sanığın, ifadesinden de anlaşılacağı üzere örgütsel jargonu bilecek derecede örgüte dahil olduğu’ vurgulanan iddianamede, sanığın ‘ByLock’ uygulamasını sadece bir arkadaşlığı gizlemek için kullanılan bir mesaj programı olarak kullandığına dair beyanının ‘savunma amaçlı’ olduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi açığa aldı

İddianamede, sanığın akademik camia içinde bulunduğu konum, sosyal çevre ve ifadesine bakıldığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma görüntüsü altında kanunun lafzına ve ruhuna uygun olmayan eksik açıklamalar yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

Oğuztürk, ilerleyen günlerde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.