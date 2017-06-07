‘FETÖ’ sanığı darbe girişimini ‘otoyol’a benzetti: Devlet yaptı, biz kullandık

Kayseri’de bir ‘FETÖ’ sanığı, ‘otoyol’ benzetmesi yaparak, hükümetin zamanında örgüte destek verdiğini söyledi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mehkemesi’nde 22’si tutuklu 71 sanıklı ‘FETÖ’ davasında savunma yapan Mehmet Kıranatlı isimli sanık, ‘FETÖ’yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir okulun yöneticisi olduğunu belirterek, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’le görüştüğünü söyledi: “2007 yılında 9 işadamıyla ABD’ye gittim ve burada Fethullah Gülen’i de ziyaret ettim. ABD ziyaretini, kapatılan TUSKON aracılığıyla yaptık. Görüşmede, o günlerde gündemde olan Ermeni tasarısı, ABD ile ticaret gibi konuları konuştuk. Aynı günün akşamı da Türkiye’ye döndük. Kimsenin gizli hesaplarını bilmiyorum.”

Kıranatlı, kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne de yardım ettiğini belirterek, 40 bin avroluk bu yardımı 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün destek çağrısı üzerine yaptığını dile getirdi.

‘Darbe girişimi, otoyol hikayesine benziyor’

Darbe girişimine karşı çıktığını dile getiren Kıranatlı, hükümet ve ‘FETÖ’ ilişkisine ilişkin de ‘otoyol’ benzetmesi yaptı: “Sonra malum grup terörist ilan ediliyor ve onlarla bağlantılı olan okullar, işyerleri kapatılıyor. Ben, bu durumu, otoyola benzetiyorum. Devlet, çok güzel bir otoyol yapıyor ve bizler de o yolu kullanıyoruz. Her yere kolayca ve konforlu bir şekilde gidebiliyoruz. Ancak bir zaman geliyor ve devlet ‘Artık bu yolu kullanmayacaksınız’ diyor. Biz de tamam diyoruz ve artık o yolu kullanmıyoruz ama devlet, ‘Hayır, bu yetmez. Siz bir de bu otoyolu kullandığınız için bu kadar cezayı ödeyeceksiniz’ diyor. Bu hain darbe girişiminin gelişimi ve şu anki durumu, aynen bu otoyol hikayesine benziyor.”