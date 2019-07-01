Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ sanığı ‘Balyoz’ hakimi Ömer Diken’e 13 yıl dört ay hapis

Askeriyeye yönelik ‘FETÖ kumpasları’ndan biri olarak anılan ‘Balyoz davası’nın hakimi Ömer Diken 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken’in davası İzmir 16’ncı Ağır Ceza Mahkmesi’nde görülüyordu.

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Balyoz davası nedir?

2010 yılında açılan davada, İstanbul’daki 1. Ordu karargahında 2003 yılında AKP iktidarına yönelik ‘Balyoz’ kod ismiyle darbe planladığı iddia edilen 350 asker yargılanmıştı. Dava kapsamında 63 askere ömür boyu hapis cezası verilmiş, beş yıla varan sürelerle cezaevinde kalan 236 askere çeşitli hapis cezaları verilmişti.

2015 yılında ise Yargıtay davanın bir ‘FETÖ kumpası’ olduğu gerekçesiyle tüm sanıkları beraat ettirmişti.

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