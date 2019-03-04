‘FETÖ’ rakamları: 500 bin şüpheli, 78 bin sanık; hapiste 30 bin, firarda 22 bin kişi

Türkiye’de ‘FETÖ soruşturması’ geçiren kişi sayısı 18 Ocak 2019 itibarıyla 500 bin 650.

Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanlığı’nın 18 Ocak 2019 tarihli son istatistikleri Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberinde yer aldı.

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-FETÖ iddiasıyla savcılıklarda açılan 142 bin 184 dosya kapsamında 400 bin 650 kişi soruşturuldu.

-Soruşturma geçirenlerin 379 bin 732’sini erkekler, 103 bin 517’sini ise kadınlar oluşturdu.

-FETÖ üyeliği iddiasıyla 2 bin 60 çocuğa da adli işlem yapıldı.

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-Halen soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısı 259 bin 99.

-Halen süren davalarda ise 78 bin 544 kişi sanık.

–Cezaevinde FETÖ gerekçesiyle 30 bin 679 kişi bulunuyor.

-Cezaevindekilerin 18 bin 679’u hükümlü veya hüküm özlü. Diğerleri ise tutuklu.

-FETÖ’den soruşturma veya kovuşturma geçirirken kaçan 22 bin 1 firari var.

-24 bin 335’i soruşturma, 53 bin 20’si kovuşturma aşamasında olmak üzere 77 bin 355 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor.