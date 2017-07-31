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‘FETÖ propagandası’yla suçlanan Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı özür diledi: Hepimizin dikkatinden kaçmış

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Kanal D’de yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizinin son bölümünde ‘gizli FETÖ propagandası’ yapmakla suçlanan senarist ve yapımcı Birol Güven özür diledi.

Dizinin dün yayınlanan bölümünde kütüphane rafında ‘Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları’ adlı kitabın gözükmesi ‘FETÖ propagandası’na yorulmuş, sosyal medyada o sahneye ait ekran görüntüleri paylaşılmıştı.

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‘Sanat yönetmeninin savunması alındı’

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan dizinin yapımcı ve senaristi Güven, söz konusu kitapla ilgili savunması alınan sanat yönetmeninin ‘kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiçbir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını ve büyük üzüntü duyduğunu’ söylediğini aktardı.

‘Hepimizin dikkatinden kaçan talihsizlik’

“Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim” diyen Güven, “Hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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