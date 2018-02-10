Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’, PKK ve IŞİD’den toplam hüküm ve tutuklu sayısı 50 bine dayandı

Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

 

Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin beşte biri ‘FETÖ’yle suçlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün verdiği bilgiye göre, PKK suçlamasıyla 10 bin 79 kişi tutuklu ya da hükümlü. IŞİD’den ise 1154 kişi hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 38 bin 470 kişiyse ‘FETÖ’yle suçlanıyor.

Reklam

Kaç kişi cezaevinde?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Ekim 2017’de cezaevlerine dair veriler açıklamıştı.

Buna göre cezaevlerinde o tarihteki hesaba göre 228 bin 983 kişi var. Bunlardan 216 bin 180’i erkek, 9 bin 985’i kadın, 2 bin 828’i ise çocuk.

Cezaevlerindeki nüfus son 10 yılda yüzde 121,8 arttı.


Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Man Adası belgelerine takipsizlik: Dekontlar gerçek ama ‘kara para yok’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcılık, ‘kara para yoktur’ diyerek Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesinin arasında bulunduğu beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...