‘FETÖ’, PKK ve IŞİD’den toplam hüküm ve tutuklu sayısı 50 bine dayandı

Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin beşte biri ‘FETÖ’yle suçlanıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün verdiği bilgiye göre, PKK suçlamasıyla 10 bin 79 kişi tutuklu ya da hükümlü. IŞİD’den ise 1154 kişi hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 38 bin 470 kişiyse ‘FETÖ’yle suçlanıyor.

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Kaç kişi cezaevinde?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Ekim 2017’de cezaevlerine dair veriler açıklamıştı.

Buna göre cezaevlerinde o tarihteki hesaba göre 228 bin 983 kişi var. Bunlardan 216 bin 180’i erkek, 9 bin 985’i kadın, 2 bin 828’i ise çocuk.

Cezaevlerindeki nüfus son 10 yılda yüzde 121,8 arttı.