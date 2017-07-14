‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan serbest

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Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan Koray Çalışkan serbest bırakıldı.



Boğaziçi Üniversitesi’nden Çalışkan dahil biri profesör sekiz kişi ve Medeniyet Üniversitesi’nden 19’u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Dört gün önce evi basılarak gözaltına alınan Çalışkan, ‘FETÖ propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanıyordu.

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Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Çalışkan, mahkemenin ev hapsi ve elektronik kelepçe kararıyla serbest bırakıldı.