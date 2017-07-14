Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan serbest

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan Koray Çalışkan serbest bırakıldı.


Boğaziçi Üniversitesi’nden Çalışkan dahil biri profesör sekiz kişi ve Medeniyet Üniversitesi’nden 19’u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Dört gün önce evi basılarak gözaltına alınan Çalışkan, ‘FETÖ propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanıyordu.

Reklam

Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Çalışkan, mahkemenin ev hapsi ve elektronik kelepçe kararıyla serbest bırakıldı.

Çalışkan’ın gözaltısına CHP’den tepki: Hiçbir dönemde ‘FETÖ’yle ilişkisi olmadı

Akademisyen Çalışkan, ‘FETÖ propagandası’ ve ‘Erdoğan’a hakaret’le suçlandı


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Temmuz 2017

1- CHP karar değiştirdi: Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılacak; HDP yok

Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine iştirak etmeyeceğini açıklayan CHP, katılma kararı aldı. HDP ise etkinlikte yer almayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...