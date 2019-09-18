‘FETÖ’ operasyonu kapsamında 111 muvazzaf asker tutuklandı

‘FETÖ’nün TSK yapılanması kapsamında, ankesör-sabit kontörlü hatlar kullanarak ‘örgüt içi iletişim kurduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden 111’i tutuklanırken, 27’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Fotoğraf: DHA

2019 yılının şubat ayında, TSK’daki ‘FETÖ’ operasyonları çerçevesinde askerlerin 7.5 milyon ankesörlü telefon görüşme kaydının ne kadarının ‘FETÖ görüşmesi’ olduğunu tespit etmek için Ankara başsavcılığı tarafından çalışma başlatılmıştı.

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Bunun üzerine İstanbul başsavcılığınca muvazzaf 223 astsubay hakkında geçen hafta gözaltı kararı çıkarılmıştı.

67 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden 40’ının etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunması, ikisinin ise değişen delil durumu nedeniyle emniyetten serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme aralarında darbe girişimi davasında ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Metin İyidil’in emir astsubayının da bulunduğu 111 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

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Hakimlik, 27 şüphelinin ise mevcut delil durumu ve hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.