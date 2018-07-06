‘FETÖ’ operasyonu dediler: 1’inci Ordu eski komutanı orgeneral Tolon dolandırıldı

Ankara’da, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler, aralarında 1’inci Ordu eski komutanı emekli orgeneral Hurşit Tolon’unda bulunduğu sekiz kişiyi ‘FETÖ’ operasyonunda adlarının geçtiğini söyleyerek dolandırdı.

DHA’nın haberine göre emekli orgeneral Tolon’a telefonla ulaşan dolandırıcılar, ‘FETÖ’ üyelerinin Tolon’un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasını da ABD’deki bir bankaya göndermeye çalıştığını söyledi. Olayla ilgili operasyon yapılacağını belirten dolandırıcılar, Tolon’a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi.

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Bunun üzerine dolandırıcılarla buluşan Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, dolandırıldığını farkederek polise şikayette bulundu.

Aynı yöntemle toplamda sekiz kişiyi 400 bin lira dolandıran üç kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. ve Tunca Ç., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.