‘FETÖ’ operasyonu: 58 eski polise gözatı kararı

Adana merkezli operasyon kapsamında sekiz ilde, meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana başsavcılığının, ‘FETÖ üyesi’ olduğu gerekçesiyle daha önce polislikten ihraç edilmiş kişilere yönelik soruşturması kapsamında bu sabah sekiz ilde çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Şüpheli polislerin örgüt yapılanması içerisine bağlı bulundukları zümre başkanı, öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle tespit edildiği öğrenildi.