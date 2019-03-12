‘FETÖ’ operasyonu: 58 eski polise gözatı kararı

Serenad Bağcan’ın kendi adını verdiği ilk solo albümü ‘Serenad’ yayınlandı. Fazıl Say ile yaptığı çalışmalarla tanınan ve Türkiye’nin önemli seslerinden biri olan Serenad Bağcan, aynı zamanda Selda Bağcan’ın da yeğeni. İlk solo albümünde iki Fazıl Say bestesinin yarı sıra babasının Selda Bağcan hapisteyken yazdığı ‘Bülbül’ bestesi de yer alıyor.