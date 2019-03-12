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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ operasyonu: 58 eski polise gözatı kararı

Adana merkezli operasyon kapsamında sekiz ilde, meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Adana başsavcılığının, ‘FETÖ üyesi’ olduğu gerekçesiyle daha önce polislikten ihraç edilmiş kişilere yönelik soruşturması kapsamında bu sabah sekiz ilde çok sayıda adrese baskın yapıldı.

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Şüpheli polislerin örgüt yapılanması içerisine bağlı bulundukları zümre başkanı, öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle tespit edildiği öğrenildi.

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