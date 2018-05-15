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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ operasyonu: 34 deniz subayına gözaltı

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Ankara başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı’na yönelik yürütülen ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında 31’i halen görevde olan 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Başsavcılığın açıklamasında, FETÖ ile irtibatları tespit edilen, halen  aktif görevde dört albay, iki yarbay, dokuz binbaşı, 13 yüzbaşı, üç üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan iki binbaşı, bir yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

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Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Ankara ve altı ilde başlandı.

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