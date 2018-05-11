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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ operasyonu: 211 muvazzaf askere gözaltı

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İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY imamları ile ankesörlü telefonla irtibat kurdukları öne sürülen, itirafçıların adlarını verdiği 211’i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Operasyonda Türkiye’nin çeşitli illerinde sabah saatlerinden bu yana 150 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Ankara’da iki soruşturmada 41 gözaltı

Ankara Başsavcılığı ise ‘FETÖ’nün ‘abla’ yapılanması içinde görev aldıkları iddia edilen ve örgütün iletişim programı Bylock kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara savcılığı ayrıca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavı sorularının çalınarak dağıtılmasına ilişkin soruşturmada bir kısmının da Bylock kullandığı tespit edilen 21 kişiye yönelik 13 ilde gözaltı kararı verdi.

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