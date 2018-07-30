‘FETÖ’ kapsamında: Tekne faciasında kurtarılanlardan dördü tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli adasına doğru seyrederken alabora olan tekneden kurtarılanlardan dördü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Cumartesi gecesi 23.30 sularında meydana gelen faciada üçü çocuk, ikisi kadın altı kişi yaşamını yitirmiş, dokuz kişi kurtarılmıştı. Bir kişi halen kayıp.

Reklam

Gruptakilerin Gülen Cemaati mensubu olduğu bildirilmişti.

Dört tutuklama

Hastanede tedavisi tamamlanan dokuz kişiden hakkında arama kaydı bulunan İ.A., B.Ç., E.A. ve H.A. tutuklandı.

Reklam

İ.A.’nın ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in yeğeninin kocası olduğu, aile hekimiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildiği belirtilmiş, ‘Edremit ilçe imamı’ olduğu öne sürülmüştü.

Kızı R. Ç.’yi kaybeden B.Ç.’nin de Edremit’te kuyumculuk yaptığı kaydedilmişti.

H.A.’nın ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenken KHK’yla ihraç edildiği, ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu aktarılmıştı H.A. kazada hayatını kaybeden S.A.’nın eşi.

Eşi S.A. boğulan E.A.’nın da yine ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Çocuklar için cenaze aracı verilmediği yalanlandı

Öte yandan Bursa belediyesinin faciada hayatını kaybeden çocuklara ebeveynleri ‘FETÖ’cü’ diye cenaze aracı tahsis etmediği yalanlandı.

Sosyal medya kaynaklı iddiaya ilişkin belediye şu açıklamayı yaptı:

Bursa büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklama şöyle: “Cenazelerden dördü Bursa’ya getirilmiş ve Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi cenazelerin nakli için gerekli tüm bilgileri cenaze sahiplerine iletmiş, naklin uçakla gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Aynı saatlerde cenazelerin uçakla Amasya ve Sinop’a nakledilmesi için Adli Tıp Kurumu’na araç gönderilmiştir. Ancak cenaze sahipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tüm vatandaşlara olduğu gibi’ kendilerine de sağladığı bu imkandan yararlanmamış, cenazelerin naklini kişisel olarak gerçekleştirmişlerdir. Sosyal medyada kimliği belli olmayan ve olayı manipüle etmeye yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.”