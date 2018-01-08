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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ itirafıyla teslim olduğu söylenen ‘kahraman yüzbaşı’ serbest bırakıldı

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Kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı.

Darbe girişiminin ardından ‘kahraman’ ilan edilen dönemin Kara Kuvvetleri komutanı orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürlüğünü yapan Akın 28 Aralık 2017’de teslim olmuştu.

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Akın ve itiraflarının ardından gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi

Üç isim, bugünkü savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme de askerleri serbest bıraktı.

Akın, 15 Temmuz gecesi bacağından yaralanmıştı. Anadolu Ajansı, Akın’ın yaşadıklarına ilişkin haberine ‘Kahraman yüzbaşıyı hain darbeciler durduramadı’ başlığını atmıştı.

Yeni Şafak haberi: 15 Temmuz ‘kahraman’ı yüzbaşı ‘FETÖ’cüyüm’ deyip teslim olmuş

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