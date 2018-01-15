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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ itirafıyla teslim olan ‘kahraman yüzbaşı’ hakkında inceleme başlatıldı

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Genelkurmay Başkanlığı, kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.

Darbe girişiminin ardından ‘kahraman’ ilan edilen dönemin Kara Kuvvetleri komutanı orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürlüğünü yapan Akın 28 Aralık 2017’de teslim olmuştu.

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Akın, 15 Temmuz gecesi bacağından yaralanmıştı. Anadolu Ajansı, Akın’ın yaşadıklarına ilişkin haberine ‘Kahraman yüzbaşıyı hain darbeciler durduramadı’ başlığını atmıştı.

Akın ve itiraflarının ardından gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Üç isim, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye çıkarılmış, mahkeme de askerleri serbest bırakmıştı.

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