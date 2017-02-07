‘FETÖ’ itirafçısı: Gülen ‘Darbe kansız ve güzel olacak’ demiş

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında itirafçı olduğu belirtilen bir ‘örgüt imamı’, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in yaptığı toplantılarda “Darbe kansız ve güzel olacak” dediğini söyledi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında itirafçı olan Haluk S., 1993 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra ‘FETÖ’nün askeri öğrenci sorumlusu olarak görevlendirildiğini söyledi.

‘Darbeyle yönetimi alacaklar korkusu uyandı’

Ankara’da ‘FETÖ’nün açtığı evlerden birinde kaldığını belirten Haluk S., Gülen’in yaptığı toplantılarla ilgili “İmamlarla ile yaptığım görüşmelerin birinde, ‘Kardelenler uyandığında bahar gelmiştir’ sözüne atfen, ‘Kardelenler uyanıyor, bahar çok yakın’ lafını duyunca endişelendim. Bende askeri birimlerde yetişen elemanların kansız darbe ile yönetimi ele alacakları kanısı uyandı” diye konuştu.

Haluk S., Gülen’in sözlerini şöyle aktardı: “90’lı yıllarda ‘Darbe kanlı mı olacak kansız mı olacak’ lafları gazetelerde çıkarken, Fethullah Gülen 5’inci kat toplantılarında ‘Darbe kansız ve güzel olacak’ diyordu.”

‘Kişisel veriler ve devletin gizli bilgilerini isteme talimatı verildi’

Deniz Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ’ yapılanması için kendisinin İstanbul Altunizade’deki FEM dershanesine yerleştirildiğini söyleyen Haluk S., takip ettiği şahıslara ilişkin de şunları kaydetti: “Takip ettiğim şahıslardan kişisel verilerin yanı sıra devletin gizli bilgilerini istemem konusunda talimatlar verilince kafamda soru işaretleri oluştu. 2001 Şubat ayında üzerimde olan askerleri Hüseyin Dalan’a devredip, görevlerimi bıraktım. 2001 Kasım ayında da boşandım. Yapı tarafından hesabıma para yatırılmaya ise devam edildi.”