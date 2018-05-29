‘FETÖ itirafçıları’na iki yeni kriter: ‘Mahrem imam’ ismi ve adres bilgisi şartı

‘FETÖ soruşturmaları’nda ‘itirafçı’ olmak isteyenler için iki yeni kriter belirlendi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ankara başsavcılığı, 100’den fazla itirafçının ‘FETÖ’yle ilgili söylediklerini farklı şekilde değerlendirmeye başladı.

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Savcılık, itirafçıların yalnızca güncel bilgi vermesini ya da deşifre olmamış isimleri söylemesini yeterli saymadı.

Buna göre itirafçılardan en son görüştüğü ‘mahrem imamı’nın ismi ve görüşme yaptığı adresi isteniyor.

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İtiraflarında bu koşulları yerine getirenler, etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Ancak özellikle ‘mahrem imam’ını açıklamayanlar tutuklanıyor. Bu kriterlere uygun ifade vermeyen şüpheli askerler tutuklanarak ‘terör örgütü üyeliği’nden dava açılıyor.