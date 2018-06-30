‘FETÖ imamı’ Çiçek’in Pensilvanya ile yazışmaları ABD’ye gönderildi

Adalet Bakanlığı, ‘FETÖ imamı’ olduğu belirtilen Hakan Çiçek’in Pensilvanya ile mesajlaştığı yönündeki teknik tespitleri içeren dosyanın ABD’ye gönderildiğini duyurdu.

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin yönlendirildiği Ankara’daki Akıncı Üsssü’nde ‘FETÖ imamları’na ait olduğu belirlenen telefonlardan Pensilvanya ile mesajlaşıldığı yönündeki teknik tespitler mahkeme dosyasına girmişti.

Reklam

Darbe girişiminin ardından ‘FETÖ imamları’ oldukları belirtilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, Akıncı Hava Üssü yakınındaki arazide yakalanmıştı. Darbeyi o gece üsten yöneten kişi olduğu öne sürülen Adil Öksüz daha sonra serbest bırakılarak firar etmişti. Şüphelilerin yakalandığı arazide çok sayıda telefon ve dijital materyale ulaşılmıştı.

Apple kimliği

İncelemesi tamamlanan dijital materyallere ilişkin raporda 355688079760651 IMEI No’lu telefonun da Hakan Çiçek’e ait olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Reklam

Raporda Çiçek’in Apple kimliği incelendiğinde [email protected] adresine kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtiliyor. TEM Şube ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Ankara başsavcılığına sunulan raporda yazışmalara da yer veriliyor.

Pensilvanya’ya telefon

Raporda, Çiçek’in telefonundaki Viber programı üzerinden 15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen’in yanındaki Esat Türkyolu ile haberleştiğinin tespit edildiği de yer alıyor.

Buna göre saat Çiçek 20:49:28’de darbe girişiminin başladığı saatlerde, Eczacı Abdi olarak kayıtlı olan ve Gülen’in günlük işlerini yürütmekle görevli olduğu belirtilen Esat Türkyolu’na “Abim çok acil teli ver kendine” mesajı göndererek Gülen’le görüşmek istedi. Esat Türkyolu da 21:00:49’da “Buradayım” diye yanıt verdi.