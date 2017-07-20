‘FETÖ’ ilk kez ABD’nin terörizm raporunda: Türkiye öyle tanımlıyor

‘FETÖ’ ilk kez ABD’nin terörizm raporuna girdi.

‘2016 yılı Terörizm Ülkeler Raporu’ başlıklı raporda Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) 26 Mayıs 2016’da Gülen Cemaati’ni ‘terör örgütü’ ilan ettiği belirtilerek “Hükümet, 240‘tan fazla kişinin öldüğü, 2 bin 100‘den fazlasının yaralandığı 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Gülen hareketini sorumlu tutuyor” dendi.

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İhraç ve tutuklama rakamlarının yer aldığı raporda, ‘FETÖ’ terör örgütleri listesinde yer almazken, birçok dosyada suçlamalara ilişkin çok az net bilgi ve kanıt olduğu belirtildi.

‘Türkiye yabancı savaşçılar için kaynak ve transit ülke’

PKK ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) saldırılarının da yer bulduğu raporda, ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmayan YPG ve PYD için de şöyle dendi: “Türk hükümeti, ülke içindeki bazı örgütleri, terör örgütü ilan etti. Bu örgütler, Türk Hizbullahı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP-ML), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP). Türkiye ayrıca Suriye merkezli Demokratik Birlik Partisini (PYD) ve partinin silahlı kanadı YPG’yi, PKK’yla yakın ilişki içindeki terör örgütleri olarak tanımlıyor.”

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, sınır güvenliğinin artırıldığı vurgusu yapılırken, IŞİD’in yanında Suriye ve Irak’taki diğer örgütlere katılmak isteyen yabancı savaşçılar için Türkiye’nin ‘kaynak ve transit ülke’ olduğu belirtildi.