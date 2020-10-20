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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç edilen iki hakim gözaltında

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ‘FETÖ’ ilişkisi gerekçesiyle ihraç edilen 11 hakimden ikisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

HSK, dün ‘FETÖ’ ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcıyı ihraç etmişti.

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AA’nın haberine göre hakim ve savcıların hakkında, çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair etkin pişmanlık ifadeleri bulunuyor.

Ankara Terörle Mücadele ekiplerinin bugün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K. isimli iki hakim, emniyete götürüldü.

HSK, 11 hakim ve savcıyı ‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç etti

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