Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ firarisi’ işadamı İpek’e Londra’da ev hapsi: İadeye ilişkin nihai karar eylülde

 

‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konulan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek için Londra’da ev hapsi kararı verildi.

İpek Koza Holding’in sahibi Akın İpek.

Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan Akın İpek o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye hiç dönmedi. Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten talebinde bulunduğu Akın İpek’in iadesi konusunu son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra ziyaretinde gündeme getirmişti.

Reklam

Karar eylülde verilecek

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın aktardığı habere göre İpek birkaç gün önce gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Türkiye’nin iade talebinin usule uygun olduğuna hükmeden mahkeme iadeye ilişkin kesin kararını eylül ayında vereceğini belirterek bu süreç için bir dizi tedbir kararı aldı. Bu kapsamda Akın İpek’in pasaportuna da el kondu. İngiliz mahkemesi ayrıca İpek’in Londra’dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalmasını da yasakladı.

İngiliz maliyesiyle de sıkıştırıyor

Akın İpek bir süredir İngiliz makamlarıyla da bu ülkedeki mali işlemleri nedeniyle sorun yaşamaya başlamıştı. İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek’in şirketin varlıklarını yasaya aykırı olarak kişisel hukuki masrafları için kullandığına hükmetmişti. İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgeleri sakladığı da İngiltere’deki davada kanıtlanmıştı.

Reklam

Akın İpek geçen hafta Londra’da Anadolu Ajansı tarafından görüntülenmişti.

Aralarında Akın İpek’in de yer aldığı 10 kişi yabancı ülkelerden istenecek

SON HABERLER

Parke taşıyla saldırıya uğrayan doktor: Meslektaşımı tehdit ediyordu, araya girdim

Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocuklar ilgilenmedi iddiasıyla saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yoğun bakımdan çıktı.

Yalçın, saldırganın başka bir doktoru tehdit ettiğini görünce araya girdiğini belirterek, “Bu nasıl bir zihniyettir ki, şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...