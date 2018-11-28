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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedildi

Britanya, ‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.

Fotoğraf: DHA

Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan İpek, o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye dönmemişti.

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Türkiye darbe girişimiyle bağlantılı olarak 54 yaşındaki İpek’in iadesini talep etmişti.

Bu ziyaretin ardından İpek temmuz ayında Londra’da önce gözaltına alınmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.

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‘Erdoğan’ı eleştiren Akın İpek’

Londra’da mahkeme İpek’in iadesine ilişkin talebi reddetti. Karar için temyiz yolu açık.

Mahkemenin aldığı kararda şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için gazetelerine ve TV kanallarına el konulan Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedilmiştir.”

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