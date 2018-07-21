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Yaramazlara biraz batar!

Londra’da gözaltına alınan ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek ‘kefalet’le serbest

 

‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek Londra’da önce gözaltına alındı, ardından kefaletle serbest bırakıldı.

İpek Koza Holding’in sahibi Akın İpek.

Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan Akın İpek, o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye dönmemişti. Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten talebinde bulunduğu Akın İpek’in iadesi konusunu son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra ziyaretinde gündeme getirmişti.

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Akın İpek’in pasaportuna mahkeme kararıyla el konduğu, Londra’dan çıkışına ve geceleri bu kentteki evi dışında bir adreste konaklamasına yasak geldiği yönünde haberler dün gelmişti. Haberlerde İpek’in iadesi ile ilgili eylülde verilecek nihai mahkeme kararına kadar bu tedbirlerin uygulanacağı belirtiliyordu.

The Times’ın haberi

İngiliz The Times gazetesinin dün gece servise koyduğu haberde de İpek’in gözaltına alındığı bildirildi. Haberde gözaltı kararının, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili İngiltere’de yapılan ilk adli işlem olduğuna dikkat çekilirken “Erdoğan’ı eleştiren Hamdi Akın İpek iade talebinin ardından gözaltına alındı” başlığı kullanıldı.

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NTV muhabiri Gökhan Bozkurt’un Londra’dan bugün yaptığı habere göre de Akın İpek’in halen gözaltında olduğu bilgisini Britanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri öğleden sonra doğruladı. TRT Haber’in haberinde İçişleri Bakanlığı’nın bilgiyi teyit ettiği belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, İpek’in gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

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