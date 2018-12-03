‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in iadesi için işlem yürüten elçilik müşavirine inceleme

İngiltere’de bulunan ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iadesini reddeden Londra mahkemesine Türkiye’nin talepnamesiyle ilgili yazıyı yazan Londra Büyükelçiliği Adli Müşaviri Ömer Faruk Altıntaş hakkında inceleme başlatıldı.

Müşavirin bakanlığın iadeyle ilgili hazırladığı belgelere ek olarak içeriğinde hatalı bilgiler bulunan bir yazı hazırlayıp mahkemeye gönderdiği açıklandı.

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‘FETÖ’nün finansörü’ olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek’in iadesine ilişkin Türkiye’nin talebi 28 Kasım’da Londra mahkemesi tarafından “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için gazetelerine ve TV kanallarına el konulan Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedilmiştir” denerek geri çevrilmişti.

İadenin reddinde, Türkiye’nin Londra büyükelçiliğinden mahkemeye gönderilen belgenin hatalı ve eksik yazılmasının etkili olduğu öne sürülüyordu.

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Adalet Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Londra büyükelçiliğindeki adli müşavirin mahkemeye gönderdiği ek metinden ‘içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan bir yazı’ olarak söz edildi.

Adalet Bakanlığı’nın metnine montaj yapmış

Açıklamada İpek’le ilgili İngiliz mahkemesinin talep ettiği belgeleri Adalet Bakanlığı’nın 13 Eylül’de 87 sayfalık bir metin olarak gönderdiğine ve bu metinde iddialara konu olan değerlendirmelerin bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle dendi:

“Sanık ve avukatlarının, Türkiye’deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca bir sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.

Yargı yetkisi içindeki konularda sakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir.

Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara’ya çağrılmıştır.”