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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in iadesi için işlem yürüten elçilik müşaviri görevden alındı

İngiltere’de bulunan ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iadesini reddeden Londra mahkemesine Türkiye’nin talepnamesiyle ilgili yazıyı yazan Londra Büyükelçiliği Adli Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı.

Akın İpek (Fotoğraf: DHA)

‘FETÖ’nün finansörü’ olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek’in iadesine ilişkin Türkiye’nin talebi 28 Kasım’da Londra mahkemesi tarafından “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için gazetelerine ve TV kanallarına el konulan Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedilmiştir” denilerek geri çevrilmişti.

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İadenin reddinde, Türkiye’nin Londra büyükelçiliğinden mahkemeye gönderilen belgenin hatalı ve eksik yazılmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Hakkında inceleme başlatılan Murat’ın görevden alındığı duyuruldu.

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Adalet Bakanlığı, Türkiye’den gönderdikleri 87 sayfalık belgeye, Murat’ın kendi inisiyatifiyle bir buçuk sayfalık sayfalık hatalı bilgi notu ekleyerek mahkemeye gönderdiğini açıklamıştı. Türkiye’ye geri çağrıldığı açıklanan Murat’ın dönüp dönmediği bilinmiyor.

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