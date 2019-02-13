‘FETÖ’: Borajet’in eski sahibinin sağ kolu yakalandı

Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner Muğla’da yakalandı.
DHA’nın haberine göre Üner, İstanbul’da Muğla’nın Dalaman ilçesine uçakla gitti.
Havalimanında polis, şüpheli gördüğü Üner’i durdurup kontrol etti. Kullandığı kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan Zahide Üner, il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan araştırmada kimliği ortaya çıkan Üner’in ‘FETÖ’den arandığı tespit edildi. Üner’in karayoluyla Bodrum’a geçip oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına gitme amacında olduğu öne sürüldü.
Üner’in işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul’a gönderileceği kaydedildi.