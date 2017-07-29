‘FETÖ’ delillerini çöpe atan profesör hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemi

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınmadan önce ‘FETÖ’ delillerini çöpe atan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç’ın 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

21 Temmuz’da gözaltına alınan Tanç, tutuklanmıştı. Fakültedeki odasında yapılan aramada da bilgisayar kasasının yerinde olmadığı belirlenmiş, flash bellekleri ise çöpe attığı tespit edilmişti.

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Daha sonra çöpte bulunan flash belleklerde Tanç ile ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen arasındaki yazışmalar ve çeşitli belgelere ulaşılırken, delilleri yok etme görüntüleri de güvenlik kamerasından tespit edildi.

Cemaatle öğrencilik yıllarında tanıştığını söyleyen Tanç, ifadesinde “İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere örgütün evlerinde kalmaları, yurtlarına gitmeleri ve himmet adı altında örgüte yardımlarda bulunmaları, Zaman gazetesi, Sızıntı dergisine abone olmaları konusunda tavsiye ve telkinlerde bulundum. O dönem örgütün evinde kalmak, yurtlarına gitmek, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmak yasak değildi. Ben de bu örgüte olan sevgim nedeniyle öğrencilere bu konuda bazı zamanlarda tavsiye ve telkinlerde bulundum” dedi.

Tanç hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açaıldı.