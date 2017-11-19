‘FETÖ değil Hocaefendi’ diyen Gülen’in akrabası tutuklandı

Söyleşi yaptığı gazeteciye “FETÖ değil Hocaefendi” diyen adam tutuklandı.

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in doğduğu Erzurum’un Pasinler ilçesindeki Koruncu köyünün adı Şehit Burak Karakoç olarak değiştirilmişti.

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İHA muhabiri de köye giderek halkla söyleşi yapmaya başlamış, bu sırada Gülen’in akrabası 60 yaşındaki M.G. de gazetecinin sorularını yanıtlamıştı.

M.G., gazetecinin ‘FETÖ’ demesi sonrası Gülen’den ‘Hocaefendi’ diye bahsetmiş, ısrarla darbe girişiminin firari sanığı Gülen’i savunmaya devam etmişti.

İHA’nın haberine göre 16 Kasım’da gözaltına alınan M.G., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.