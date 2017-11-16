‘FETÖ değil Hocaefendi’ diyen Gülen’in akrabası gözaltında

Söyleşi yaptığı gazeteciye “FETÖ değil Hocaefendi” diyen adam gözaltına alındı.
Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in doğduğu Erzurum’un Pasinler ilçesindeki Koruncu köyünün adı Şehit Burak Karakoç olarak değiştirilmişti.
İHA muhabiri de köye giderek halkla söyleşi yapmaya başladı. Bu sırada Gülen’in akrabası 60 yaşındaki M.G. de gazetecinin sorularını yanıtladı.
M.G., gazetecinin ‘FETÖ’ demesi sonrası Gülen’den ‘Hocaefendi’ diye bahsetti. M.G., ısrarla darbe girişiminin firari sanığı Gülen’i savunmaya devam etti.
‘FETÖ’yü savunan densize İHA muhabiri haddini bildirdi’ başlıklı haberin yayınlanmasından bir gün sonra M.G. gözaltına alındı.
Evinde ‘örgütsel materyaller’ bulunduğu belirtilen M.G. kelepçelenerek ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Savcılığa sevk edilen şüpheli ‘FETÖ propagandası’yla suçlanıyor.