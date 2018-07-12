‘FETÖ’ davasında Boydaklara ‘örgüt yöneticiliği ve üyeliği’nden ceza çıktı

Kayseri’de Boydak Holding yöneticilerine yönelik açılan ‘FETÖ’ davasında sanıklara yedi yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis hapis cezaları verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçü tutuklu dokuz sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü.

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Mahkeme heyeti, holdingin eski CEO’su Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ yedişer yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

Halen TMSF tarafından atanan kayyımlarca yönetilen Boydak Holding’le ilgili de ailenin aldığı cezalardan dolayı hisselerinin müsaderesine karar verildi.