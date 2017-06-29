‘FETÖ’ davası tanığı: Gülen’den ‘Hukuk okuyun, hakim ve savcı lazım’ talimatı geldi

Erzurum’daki ‘FETÖ’ davasında tanık olarak ifadesine başvurulan cemaate ait yurtta kalmış M.F.B., “Bir gün ismini bilmediğim bir abi, sohbetin sonunda Fethullah Gülen’in ‘Devlette adamımız olması gerek. Herkes özellikle hukuk okumalı, devlette bize hakim ve savcı lazım’ dediğini anlatmıştı” dedi.

Davada yurtlarda görevli ve şirket yetkilisi ikisi tutuklu, sekiz sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yurt veya pansiyon olarak kullanılan ‘Irmak Öğrenci Yurdu’nun il milli eğitim kayıtlarında olmadığına vurgu yapıldı.

İfadesine başvurulan ‘Irmak Öğrenci Yurdu’nda kalan M.F.B., 3 bin 900 liralık borcunu ödediği, ancak senedinin geri verilmediğini söyledi.

‘Himmetler ve gazete aboneliği’

“‘Bu insanlardan zarar gelmez, imha ederler’ diye düşündüğüm için yurt yetkililerinden istemedim. Onlar da beni arayıp ‘Gel senedini al’ demediler” diyen eski öğrenci, yurtta kaldığı süre içerisinde pazartesi ya da cuma akşamları ‘Büyük abi’ olarak nitelendirilen bir kişinin konferans salonunda sohbet yaptığını anlattı.

M.F.B., ifadesine şöyle devam etti: “Sohbeti veren abi Fethullah Gülen kitabı okur, bu kitap üzerinden yorum yapardı. Sürekli Fethullah Gülen propagandası yapılır, vaazları izletilir ve yorumlar üzerinden sohbet yapılırdı. Sohbet bitimine doğru bu büyük abi himmetlerden ve gazete aboneliğinden bahsederdi. Yine bir gün ismini bilmediğim bir abi, sohbetin sonunda Fethullah Gülen’in ‘Devlette adamımız olması gerek. Herkes özellikle hukuk okumalı, devlette bize hakim ve savcı lazım’ dediğini anlatmıştı.”