‘FETÖ davaları’nın kilit tanığı Kemalettin Özdemir’e ‘FETÖ şüphelisi’ olarak gözaltı

Gülen Cemaati’nin eski polis imamı ve ana ‘FETÖ/PDY’ davalarının resmi tanığı Kemalettin Özdemir’in gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Kemalettin Özdemir, 2007’ye kadar polis imamı olduğunu ve 2009 yılından itibaren devlet yetkililerine örgütle ilgili bilgiler verdiğini haber kanallarında sıklıkla anlatıyordu.

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Artık hem tanık hem şüpheli

Yeni Şafak’ın haberine göre, Kemalettin Özdemir Ankara Başsavcılığı’nın kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Özdemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özdemir, daha önce FETÖ çatı davası başta olmak üzere birçok örgüt soruşturmasında ‘tanık’ olarak dinlenmişti.

Babası Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Kemalettin Özdemir, Gülen’le 1961 yılında Ankara’da askerlik yaparken tanıştığını anlatıyordu. Din dersi öğretmenliğinin ardından akademisyenlik yapan Prof. Dr. Kemalettin Özdemir, ‘Hava Kuvvetleri imamı’ olduğu ileri sürülen darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’le Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 20 yıl birlikte görev yapmıştı.

Kemalettin Özdemir, Adil Öksüz’ün adını 2012’de devlete bildirdiğini açıklamıştı.

Özdemir’in 2007’ye kadar polis imamlığı yaptığı Fethullah Gülen’le anlaşmazlığa düşerek ayrıldığı biliniyor. Bununla birlikte Kemalettin Özdemir’in halen Emniyet içinde ‘KÖZ‘ olarak bilinen bir yapının liderliğini yaptığına ilişkin iddialar da bulunuyor.