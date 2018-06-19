‘FETÖ’ davaları: 204 bin kişinin soruşturması devam ediyor

Adalet Bakanlığı, ‘FETÖ’ davalarıyla ilgili verileri paylaştı. Türkiye genelinde 288 fiili dava görülürken, bunlardan 180’ininde karar çıktı.

Hürriyet’in haberine göre Türkiye genelinde ‘FETÖ’den soruşturması devam eden 203 bin 518 kişiden 5 bin 315’i tutuklu bulunuyor.

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Buna göre mahkemelerde yargılaması devam eden 83 bin 722 kişiden ise 16 bin 195’i tutuklanırken, kovuşturma aşamasında, ‘örgüt üyeliği ve yöneticiliği’ ile ‘anayasal düzene karşı işlenen suçlardan’ toplamda 34 bin 926 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 13 bin 992 kişi ise beraat etti. Mahkumiyet kararı verilen kişilerden 12 bin 617’si tutuklu.

Darbe davaları

Türkiye genelinde toplamda 288 fiili darbe davası bulunurken, bu davaların 56’sı Ankara’da, 53’ü İstanbul’da, kalan 179 dava ise diğer şehirlerde görülüyor.

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288 fiili darbe davasının 180’i hakkında karar verilirken, 108 dava ise halen derdest durumda bulunuyor. 108 fiili darbe davasında, 5 bin 370 sanık bulunuyor, bunların ise 2 bin 368’i tutuklu, 2 bin 386’ü adli kontrollü, 88’i yakalamalı ve 528’i ise serbest bırakıldı.

180 darbe davasında 4 bin 324 kişi hakkında verilen kararlar şöyle:

* 636 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (31 sanık hakkında 4’er kez, 4 sanık hakkında 3’er kez olmak üzere)

* 888 sanığa müebbet

* 653 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası

* 1552 sanığa beraat

* 595 sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

Meslek ve rütbeler

Kararların meslek ve rütbelere göre dağılımı şu şekilde:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

49 general, 419 subay, 101 astsubay, 31 uzman çavuş, bir uzman erbaş, 16 askeri öğrenci, bir emniyet müdürü, iki polis, dört mühendis, iki öğretmen, 10 sivil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Müebbet hapis cezası

Dokuz general, 210 subay, 91 astsubay, 120 uzman çavuş, 11 uzman erbaş, 252 askeri öğrenci, 28 kursiyer, 24 subay adayı, 129 er, 11 polis, iki emniyet amiri, bir teknisyen müebbet hapis cezası aldı.

Süreli hapis cezası

Sekiz general, 129 subay, 85 astsubay, 225 uzman çavuş, 14 emniyet amiri, 71 polis, 53 kursiyer, 38 asker öğrenci, 14 er, 13 sivil, bir öğretmen değişen sürelerde hapis cezası aldı.

Beraat

Sekiz general, 211 subay, 178 astsubay, 154 uzman çavuş, 705 er, 73 sözleşmeli er, 61 askeri öğrenci, 51 kursiyer, 38 subay adayı, 52 polis, beş emniyet amiri, beş sivil memur, bir mühendis, bir emekli, dokuz sivil beraat etti.