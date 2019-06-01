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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ Borsası’ sanığını öldüren saldırgan yakalandı

İzmir’de, ‘organize suç örgütü’ davasının 69 sanığı arasında yer alan eski AKP yöneticisi ve iş insanı Ahmet Kurtuluş’u elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren Y.T., Karabağlar ilçesinde yakalandı. Y.T.’nin olayda kullandığı 9 milimetrelik tabanca, Alsancak’ta gömdüğü yerde bulundu. Y.T.’ye yardım eden 4 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öldürülen Ahmet Kurtuluş. Fotoğraf: DHA

‘FETÖ Borsası’ olarak da bilinen ‘organize suç örgütü’ davasının sanığı AKP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, geçen perşembe günü polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak, öldürülmüştü.

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Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, terör, asayiş, olay yeri inceleme ve cinayet bürodan oluşan 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Özel ekip, bugün saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Karabağlar ve Bornova’daki üç eve eş zamanlı baskın düzenledi. Karabağlar’daki baskında Ahmet Kurtuluş’u vurarak öldüren Y.T. saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan Y.T., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ilk sorgusunda cinayette kullandığı tabancayı Alsancak’ta bir yere gömdüğünü söyledi. Saldırganın cinayeti işlediğini söylediği 9 milimetrelik tabanca, olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılarak, kriminal incelemeye alındı.

‘FETÖ borsası’ sanığı elektronik kelepçeyle tutulduğu ev hapsinde öldürüldü

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