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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ borsası’ sanığı elektronik kelepçeyle tutulduğu ev hapsinde öldürüldü

İzmir’de açılan ‘FETÖ borsası’ davasının sanıklarından eski AKP İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş öldürülüldü.

Yargılandığı dava nedeniyle elektronik kelepçeyle ev hapsinde olan Ahmet Kurtuluş’un evine dün saat 19.45 sıralarında polis yeleği giymiş kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırgan bir otomobille kaçarken ağır yaralanan Kurtuluş komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Kurtuluş sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Kurtulmuş’un yedisi tutuklu 69 kişiyle birlikte yargılandığı davada sanıklar ‘FETÖ‘ davalarından suçlanan sanıklardan para alarak yargı sürecini etkilemeye çalışmakla suçlanıyordu.

Savcı ‘sanıklara organize suç‘u düzenleyen TCK maddelerinden de ceza istiyordu.

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