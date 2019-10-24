‘FETÖ borsası’: İki savcıya 28 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Adliyesi’ndeki ‘FETÖ borsası’ soruşturmasında iddianame hazırlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak hakkında ‘rüşvet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘nüfuz ticareti’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından yedi yıl 10 aydan 28 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

İlk defa geçen yıl ortaya atılan ‘FETÖ borsası’ kavramı o dönem oldukça tartışılmıştı. Bazı emniyet ve yargı mensuplarının ‘FETÖ’yle suçlanan işadamlarını para karşılığı ‘akladığı’ öne sürülmüştü.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre iddianamede sanık savcı Karabacak’ın 14 Aralık 2018’de İstanbul başsavcılığına bağlı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun dosyasının şüphelileri Ahmet Kıntaş ve Murat Ayyıldız ile görüştüğü, kendi bakmadığı soruşturma dosyalarıyla ilgili sorgulamalar yaptığı belirlendi.

‘Aracı olmaya çalıştı’

Savcı Karabacak’ın ‘FETÖ’ şüphelileriyle WhatsApp yazışmalarının bulunduğu, aldığı bilgileri bu kişilere aktardığı, maddi menfaat temin etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Karabacak’ın ayrıca İsviçre’de şirketi olan ve Türkiye’de yatırım yapmak için gelen bir kişinin ‘FETÖ’ ile ilgili soruşturmasının durumunu yine görevli olmadığı halde ricayla UYAP sisteminden sorgulattığı, dosyanın işlemlerinin hızlandırılması için soruşturma savcısı ile şüpheliler arasında aracı olmaya çalıştığı aktarıldı.

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Yüz binlerce lira menfaat

İddianamede Bozkurt’un Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun bir dosyasında şüpheli Fırat Taştemur ile yakın ilişkide olduğu, bir dosyada ise ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar’ alınması karşılığında dosya şüphelisinden aracıyla 100 bin dolar menfaat temin ettiği belirtildi.

Bozkurt’un görevi olmayan bir soruşturmanın başsavcı vekili onayı yapılmadan, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının örneğini dosya şüphelilerinden Taştemur ile paylaştığı, görevi olmayan dosyaları sorgulattığı tespit edildiği kaydedildi.

Bozkurt’un görevi olmayan bir soruşturmayla ilgili ise dosya şüphelilerinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi karşılığında aracıdan 250 bin lira menfaat temini için anlaştığı, 50 bin lira maddi menfaat karşılığı dosyada adı geçenler lehine işlem yaptığı da kaydedildi.