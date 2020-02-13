‘FETÖ borsası’nda müfettişler: Polis müdürü, işadamından köşk aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün eski istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir’in, işadamı Ahmet Taçyıldız hakkındaki ‘FETÖ’ dosyasını kapattığı iddiasını araştıran müfettişler, Taçyıldız’dan Taşdemir’e yaklaşık 4 milyon lira değerindeki köşkün devredildiğini tespit etti.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın kendisi ve ailesi hakkındaki ‘FETÖ’ dosyasının Taşdemir tarafından kapatıldığına yönelik iddialar üzerine İstanbul başsavcılığı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişler konuyu araştırmak için görevlendirildi.

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Müfettişlerin hazırladığı rapora göre Taçyıldız’ın ortağı Hüseyin Talha Özkul adına kayıtlı, ekspertiz değeri 645 bin 161 dolar (güncel kurla 3 milyon 900 bin lira) olan Sarıyer ilçesindeki köşk, önce 600 bin lira karşılığında Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e, daha sonra da Taşdemir ile bağlantılı Osmanoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Babuşçu’nun oğlu O. Babuşçu’ya devredildi.

Devir işlemiyle ilgili Özkul, Taşdemir ve Babuşçu’nun ifadelerini alan müfettişler, işlem için, “Söz konusu taşınmazın satışı başarısız bir kurgudur” ifadesini kullandı.

Haberlerde devir işleminin tarihi verilmezken, raporda devir işlemi ile ‘FETÖ’ dosyalarının ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği de belirtilmedi.

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Hesap hareketleri de var

Raporda Taşdemir ve eşine ait hesaplardaki hareketlere de yer verildi.

Buna göre, 2017-2018 yılları arasında Taşdemir’in hesabında 3 milyon 287 bin 770 lira, eşinin hesabında ise 259 bin 339 liralık artış tespit edildi. Ayrıca Taşdemir’in yurt dışı hesaplarına iki defa para transferi yaptığı belirlendi. 2018’de Belçika’dan Taşdemir’in hesabına 130 bin avro gönderildiği de kaydedildi.