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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ borsası’ iddiaları: İstanbul’da iki cumhuriyet savcısı açığa alındı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2’nci Dairesi’nin İstanbul’da görevli iki cumhuriyet savcısını ‘FETÖ’ iddiası nedeniyle açığa aldığı bildirildi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, terör ve örgütlü suçlar bürosundan cumhuriyet savcısı Lütfi Karabacak ile aynı bürodan faili meçhul suçlar bürosuna görevlendirilen cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt hakkında soruşturma başlattı.

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Savcıların polisin takibe aldığı ‘FETÖ’cülerle konuşmalarının dinlemeye takıldığı, hakkında bir avukatın şikâyette bulunduğu ve soruşturmalarda takipsizlik kararı için ‘para pazarlığı yaptığı’ iddia edildi.

Cumhuriyet muhabirine konuşan Karabacak, açığa alındığına dair resmi bir belgenin tebliğ edilmediğini söyledi.

İlk defa geçen yıl ortaya atılan ‘FETÖ borsası’ kavramı o dönem oldukça tartışılmıştı. Bazı emniyet ve yargı mensuplarının, ‘FETÖ’yle suçlanan işadamlarını para karşılığı ‘akladığı’ öne sürülmüştü.

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