‘FETÖ’ bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını aldılar: Zanlılardan biri yakalandı

Muğla’da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak ‘FETÖ’ soruşturması bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin ‘FETÖ’ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

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Bir hafta ısrarla arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, parayı teslim etti.

Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anladı ve durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada otogardan Şanlıurfa’ya gitmek için bilet alan A.U.’yu içi para dolu çantayla yakaladı.

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380 bin lira emekli savcıya teslim edildi.